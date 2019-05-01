​Американским авиакомпаниям запретили полеты над Венесуэлой

Управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским авиакомпаниям полеты над Венесуэлой из-за "политической нестабильности и напряженности" и дало им указание покинуть Венесуэлу в течение 48 часов, как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщается в предупреждении FAA, опубликованном на их сайте.

"Все полеты на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте ниже 26 тысяч футов (около 8 тысяч метров - ред.) ... запрещены до особых указаний в связи с возросшей политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанным с этим непреднамеренным риском для полетов", - сообщается в документе.

Также сообщается, что "лица ... находящиеся на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы ... могут покинуть территорию и воздушное пространство Венесуэлы наиболее оперативным путем в течение 48 часов с момента, когда это предупреждение опубликовано, если пилот определит, что полет может быть осуществлен безопасно".

Отмечается, что предупреждение относится ко всем авиаперевозчикам, зарегистрированным в США.