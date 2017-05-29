Американский военный погиб в результате нераскрывшегося парашюта

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Американский военный скончался в больнице в результате повреждений, полученных при инциденте с нераскрывшимся парашютом.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, во время мероприятия по случаю недели флота военнослужащие американских ВМС демонстрировали прыжки с парашютом. Однако у одного из солдат не раскрылось снаряжение, и ему пришлось отстегнуть экипировку, чтобы упасть в воду, а не на жесткую поверхность. Пострадавшего доставили в госпиталь, где он скончался от травм, несовместимых с жизнью.

В сети появилось видео, как часть парашюта военнослужащего падает на асфальт, однако самого погибшего на кадрах не видно.