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Американский военный передавал китайской разведке данные ВМС США

Американский военный передавал китайской разведке данные ВМС США Моряк ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 тыс. долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на информацию оборонного характера.
Другие страны
11 октября 2023 г. 09:00
Американский военный передавал китайской разведке данные ВМС США

Моряк ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 тыс. долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на информацию оборонного характера.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

По его данным, 26-летний старшина Вэньхен Чжао признал себя виновным в заговоре и получении взятки. Он признался, что посылал своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи для радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии.

Чжао работал на военно-морской базе округа Вентура в Калифорнии. Его арестовали в августе, моряку грозит до 20 лет заключения. Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что Вэньхен "предал свою страну, ... получив взятки от иностранного противника".

Соединенные Штаты обвинили Китай в масштабной кампании шпионажа и кибератак.

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Версия на английском языке US Navy sailor admits taking bribe, sharing military data with China

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