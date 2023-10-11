Американский военный передавал китайской разведке данные ВМС США

Моряк ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 тыс. долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на информацию оборонного характера.

Моряк ВМС США признал себя виновным в получении почти 15 тыс. долларов взятки от офицера китайской разведки в обмен на информацию оборонного характера.

Как передает Report , об этом сообщает Reuters.

По его данным, 26-летний старшина Вэньхен Чжао признал себя виновным в заговоре и получении взятки. Он признался, что посылал своему китайскому куратору планы военных учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, оперативные приказы, электрические схемы и чертежи для радиолокационной системы на американской военной базе на Окинаве в Японии.

Чжао работал на военно-морской базе округа Вентура в Калифорнии. Его арестовали в августе, моряку грозит до 20 лет заключения. Прокурор США Мартин Эстрада заявил, что Вэньхен "предал свою страну, ... получив взятки от иностранного противника".

Соединенные Штаты обвинили Китай в масштабной кампании шпионажа и кибератак.