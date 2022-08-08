Американский военный корабль впервые в истории прибыл на ремонт в Индию

Американский военный сухогруз USNS Charles Drew прибыл на верфь Каттупалли в Ченнаи для проведения ремонта и получения сопутствующих услуг.

Американский военный сухогруз USNS Charles Drew прибыл на верфь Каттупалли в Ченнаи для проведения ремонта и получения сопутствующих услуг.

Как передает Report со ссылкой на Gulf News , это первый в истории заход для ремонта в порт Индии американского военного корабля.

ВМС США заключили контракт с верфью L&T на техническое обслуживание USNS Charles Drew. Корабль пробудет в индийском порту 11 дней.

Министр обороны Аджай Кумар, заместитель начальника штаба ВМС вице-адмирал Сатиш Намдео Гормаде, командующий военно-морскими силами Тамил Наду и другие высокопоставленные чиновники Министерства обороны посетили верфь, чтобы приветствовать американское судно.

На церемонии также присутствовали генеральный консул посольства США в Ченнаи Джудит Равин и атташе по вопросам обороны посольства США в Нью-Дели контр-адмирал Майкл Бейкер.

Кумар заявил, что контракт на техобслуживание USNS Charles Drew имеет "особое значение для развития стратегического партнерства между Индией и США".

"Это знаменует собой начало новой главы для более глубоких обязательств", - подчеркнул индийский министр.

Он добавил, что сейчас в Индии работает шесть крупных верфей, оборот которых достигает почти $2 млрд.