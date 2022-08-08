Американский военный корабль впервые в истории прибыл на ремонт в Индию

Американский военный сухогруз USNS Charles Drew прибыл на верфь Каттупалли в Ченнаи для проведения ремонта и получения сопутствующих услуг.
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ВМС США заключили контракт с верфью L&T на техническое обслуживание USNS Charles Drew. Корабль пробудет в индийском порту 11 дней.
Министр обороны Аджай Кумар, заместитель начальника штаба ВМС вице-адмирал Сатиш Намдео Гормаде, командующий военно-морскими силами Тамил Наду и другие высокопоставленные чиновники Министерства обороны посетили верфь, чтобы приветствовать американское судно.
На церемонии также присутствовали генеральный консул посольства США в Ченнаи Джудит Равин и атташе по вопросам обороны посольства США в Нью-Дели контр-адмирал Майкл Бейкер.
Кумар заявил, что контракт на техобслуживание USNS Charles Drew имеет "особое значение для развития стратегического партнерства между Индией и США".
"Это знаменует собой начало новой главы для более глубоких обязательств", - подчеркнул индийский министр.
Он добавил, что сейчас в Индии работает шесть крупных верфей, оборот которых достигает почти $2 млрд.