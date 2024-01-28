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Американский военный 20 лет притворялся инвалидом

Американский военный 20 лет притворялся инвалидом В США бывший военный 20 лет притворялся, что он прикован к инвалидной коляске.
Другие страны
28 января 2024 г. 18:29
Американский военный 20 лет притворялся инвалидом

В США бывший военный 20 лет притворялся, что он прикован к инвалидной коляске.

Как передает Report, об этом пишет Bild.

По данным прокуратуры США, 49-летний Кристофер Штульц из Нью-Гемпшира признал себя виновным в даче ложных показаний. В 2003 году он сообщил Министерству по делам ветеранов, что после ухода из армии не может ходить — из-за этого ему был присвоен статус инвалида.

С тех пор Штульц ежемесячно получал государственные выплаты на сумму от 3800 долларов до 4200 долларов. Таким образом за 20 лет его пособие составило 663 тысячи долларов. Деньги предназначались, в том числе на "специальные автомобили и модификации транспортных средств, предназначенные для помощи ветеранам с ограниченными возможностями передвижения".

Мошенничество вскрылось, когда Штульца поймали на прогулке — ещё в октябре 2021 года он покинул больницу для ветеранов в Бостоне, встал с инвалидной коляски, положил её в машину и уехал. Затем его засняли прогуливающимся по торговому центру. С тех пор за Штульцем установили слежку, которая подтвердила подозрения. Кроме того, несколько знакомых Штульца рассказали следователям, что никогда не видели его в инвалидной коляске.

Теперь 49-летнему мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Также его могут обязать вернуть все деньги, полученные мошенническим путём.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-də keçmiş hərbçi özünü 20 il əlil kimi qələmə verərək 663 min dolları mənimsəyib

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