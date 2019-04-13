Американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой

Американский военнослужащий убил женщину в префектуре Окинава (Япония), после чего покончил с собой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyоdo. Он служил в морской пехоте США.

По имеющейся на данный момент информации, утром в субботу на пульт местных спасательных служб поступило сообщение о двух телах, обнаруженных в жилом доме. По словам очевидцев, вместе с машинами скорой помощи к месту инцидента прибыло два военных автомобиля США.

В настоящее время местная полиция выясняет обстоятельства случившегося.