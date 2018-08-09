Американский военнослужащий получил ранения при нападении боевика YPG/PKK

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сержант корпуса морской пехоты США Кемэрон Халкович получил ранения в результате нападения боевика YPG/PKK в Сирии, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

Отмечается, что министерство обороны США скрыло информацию об инциденте, имевшем место на военной базе недалеко от Дейр-эз-Зора.

Американский военнослужащий подвергся нападению из-за того, что оказывал помощь раненым из числа местного арабского населения. Боевик был убит при нападении.

Источники отмечают, что на базе периодически возникают конфликты между американскими военными и действующими под вывеской Сирийских демократических сил (СДС) членами YPG/PKK.