При атаке на Американский университет в Кабуле погибли 13 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Тринадцать человек, в том числе семеро студентов, погибли в результате нападения боевиков на Американский университет в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает BBC со ссылкой на афганскую полицию.

Согласно информации, ни одна террористическая группировка до сих пор не взяла на себя ответственность.

Жертвами также стали три полицейских и три охранника. 35 студентов и девять полицейских получили ранения, около 750 студентов и сотрудников были спасены, рассказал глава полиции Кабула Абдул Рахман Рахими.

***06:09

Силы безопасности Афганистана и военные уничтожили всех напавших на Американский университет в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам представитель местной полиции.

"Операция завершена, по меньшей мере, двое из нападавших ликвидированы", - заявил он, пообещав, что детали операции будут оглашены позднее.

По-прежнему нет точных данных о возможных жертвах нападения. По сведениям медиков, в результате атаки на учебное заведение один человек погиб, ранения получил 21 человек, из них шесть человек находятся в критическом состоянии. Иностранцев среди пострадавших нет.

Всего, по данным полиции, после нападения из здания университета удалось вывести около 500 студентов.

Как сообщалось, в минувшую среду неизвестные вооруженные лица совершили нападение на университет. Террорист-смертник на автомашине, начиненной взрывчаткой, совершил подрыв у ворот университета. Затем несколько вооруженных лиц ворвались в здание университета.