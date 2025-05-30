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Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн В США арестовали 14 человек армянского происхождения по делу об отмывании крупной суммы денег
Другие страны
30 мая 2025 г. 13:44
Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

Телеканал Fox News обнародовал эксклюзивные кадры разоблачения армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении $30 млн путем мошенничества.

Как сообщает Report, 14 выходцев из Армении обвиняются в попытке хищения десятков миллионов долларов, выделенных правительством США на поддержку нуждающихся.

Кадры, предоставленные телеканалу министерством внутренней безопасности США (Department of Homeland Security - DHS), зафиксировали момент задержания одного из подозреваемых - мужчины, скрывавшегося под псевдонимом Уильям Макгреян. Он был арестован в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Следователи считают Макгреяна "мозгом" транснациональной преступной сети, которая похитила около $30 млн, предназначенных для оказания помощи в период пандемии COVID-19 и поддержки малого бизнеса", - отмечает корреспондент Fox News.

По данным DHS, в результате проведенной операции 14 человек, большинство из которых уже успели получить американское гражданство, были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег.

Следствие установило, что злоумышленники создали несколько подставных компаний, используя фальшивые документы. Часть похищенных средств была потрачена на покупку домов и предметов роскоши, оставшиеся средства переведены в Армению, что затруднило их отслеживание. Всего мошенники запросили из федерального бюджета около $47 млн., из которых порядка $30 млн. им удалось незаконно присвоить.

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Версия на азербайджанском языке Видео“Fox News” 14 erməninin 30 milyon dollarlıq dələduzluq işi üzrə ifşa əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb
Версия на английском языке US TV channel shows details of operation to expose Armenians in $30M fraud case

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