Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

Американский телеканал рассказал о деталях операции по разоблачению выходцев из Армении по делу о мошенничестве на $30 млн

В США арестовали 14 человек армянского происхождения по делу об отмывании крупной суммы денег

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Телеканал Fox News обнародовал эксклюзивные кадры разоблачения армянской преступной группировки в Лос-Анджелесе, обвиняемой в хищении $30 млн путем мошенничества. Как сообщает Report, 14 выходцев из Армении обвиняются в попытке хищения десятков миллионов долларов, выделенных правительством США на поддержку нуждающихся. Кадры, предоставленные телеканалу министерством внутренней безопасности США (Department of Homeland Security - DHS), зафиксировали момент задержания одного из подозреваемых - мужчины, скрывавшегося под псевдонимом Уильям Макгреян. Он был арестован в своем доме в Лос-Анджелесе. "Следователи считают Макгреяна "мозгом" транснациональной преступной сети, которая похитила около $30 млн, предназначенных для оказания помощи в период пандемии COVID-19 и поддержки малого бизнеса", - отмечает корреспондент Fox News. По данным DHS, в результате проведенной операции 14 человек, большинство из которых уже успели получить американское гражданство, были взяты под стражу. Им предъявлены обвинения в сговоре, мошенничестве с банковскими переводами и отмывании денег. Следствие установило, что злоумышленники создали несколько подставных компаний, используя фальшивые документы. Часть похищенных средств была потрачена на покупку домов и предметов роскоши, оставшиеся средства переведены в Армению, что затруднило их отслеживание. Всего мошенники запросили из федерального бюджета около $47 млн., из которых порядка $30 млн. им удалось незаконно присвоить. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Видео “Fox News” 14 erməninin 30 milyon dollarlıq dələduzluq işi üzrə ifşa əməliyyatının təfərrüatlarını açıqlayıb