Американский суд арестовал причастного к атаке на консульство США в Бенгази в 2012 году

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Федеральный суд Вашингтона арестовал Мустафу аль-Имама, причастного к нападению на американское консульство в ливийском Бенгази в 2012 году.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, аль-Имам оставлен под стражей без возможности внесения залога.

Против него выдвинуты обвинения по трём статьям, в том числе в убийстве, совершённом на федеральной территории США, а также в поддержке террористической организации и в незаконном владении оружием.

Ранее Госдеп заявил о задержании Мустафы аль-Имама.

В сентябре 2012 года террористы напали на американское генконсульство в ливийском Бенгази, в результате чего погибли четыре гражданина США, включая посла в Триполи Кристофера Стивенса.