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Американский стендап-комик найден мертвым в отеле

Американский стендап-комик найден мертвым в отеле Правоохранители США сообщили о смерти актера и стендапера Боба Сагета, тело которого было обнаружено в гостиничном номере, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Другие страны
10 января 2022 г. 10:34
Американский стендап-комик найден мертвым в отеле

Правоохранители США сообщили о смерти актера и стендапера Боба Сагета, тело которого было обнаружено в гостиничном номере, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Американский комик, запомнившийся широкой публике по ситкому "Полный дом" и сериалу "Как я встретил вашу маму", умер в одной из гостиниц города Орландо в штате Флорида.

Как рассказали СМИ правоохранители, причина смерти артиста, скончавшегося в возрасте 65 лет, остается неизвестной.

Судмедэксперты работают над выяснением причины смерти Боба Сагета.

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Версия на английском языке Famous American actor found dead in hotel
Версия на азербайджанском языке Amerikalı məşhur aktyor hotel otağında ölü tapılıb

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