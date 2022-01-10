Американский стендап-комик найден мертвым в отеле

Правоохранители США сообщили о смерти актера и стендапера Боба Сагета, тело которого было обнаружено в гостиничном номере, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".
Американский комик, запомнившийся широкой публике по ситкому "Полный дом" и сериалу "Как я встретил вашу маму", умер в одной из гостиниц города Орландо в штате Флорида.
Как рассказали СМИ правоохранители, причина смерти артиста, скончавшегося в возрасте 65 лет, остается неизвестной.
Судмедэксперты работают над выяснением причины смерти Боба Сагета.