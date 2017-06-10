 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Американский спецназ освобождает захваченный боевиками города на Филиппинах

    По запросу правительства Филиппин силы специального назначения США помогают филиппинским вооруженным силам AFP в текущих операциях в Марави

    Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Американские силы специального назначения помогают филиппинским вооруженным силам (AFP) освобождать захваченный боевиками город Марави, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "По запросу правительства Филиппин силы специального назначения США помогают AFP в текущих операциях в Марави и поддерживают командиров AFP на земле", - заявил представитель посольства США в Маниле.

    В посольстве отказались сообщать детали операции "из соображений безопасности".

    Ранее президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей террористическую организацию "Исламское государство". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi