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    Американский сенатор встретился с Башаром Асадом в Дамаске

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад встретился с американским сенатором-республиканцем Ричардом Блэком в Дамаске.

    Как сообщает Report со ссылкой на Twitter страницу пресс-службы Б.Асада, в ходе встречи стороны обсудили политику США в регионе и вмешательство во внутренние дела других стран.

    Американский сенатор отметил, что политика США в регионе привела к снижению доверия людей стран региона, ситуацию могут изменить лишь сами американцы и политики.

    Он также отметил, что поддерживает территориальную целостность Сирии, выразил надежду на восстановление стабильности на всей территории страны.

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