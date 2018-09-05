Американский сенатор встретился с Башаром Асадом в Дамаске

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад встретился с американским сенатором-республиканцем Ричардом Блэком в Дамаске.

Как сообщает Report со ссылкой на Twitter страницу пресс-службы Б.Асада, в ходе встречи стороны обсудили политику США в регионе и вмешательство во внутренние дела других стран.

Американский сенатор отметил, что политика США в регионе привела к снижению доверия людей стран региона, ситуацию могут изменить лишь сами американцы и политики.

Он также отметил, что поддерживает территориальную целостность Сирии, выразил надежду на восстановление стабильности на всей территории страны.