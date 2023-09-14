Американский сенатор призвал Байдена отказаться от участия в выборах

Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания в 2024 году.

Сенатор от республиканской партии Митт Ромни призвал президента США Джо Байдена отказаться от попытки переизбрания в 2024 году.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

"Президент Байден, когда баллотировался, сказал, что он является переходной фигурой для следующего поколения. Что ж, пришло время перехода", - сказал Ромни.

По словам сенатора, «было бы здорово», если бы Байден и бывший президент США Дональд Трамп ввиду своего возраста остались в стороне и позволили своей партии выбрать кого-то из следующего поколения.

"Я думаю, что обеим партиям было бы гораздо лучше, если бы их представляли люди, кроме тех из нас, кто принадлежит к поколению бэби-бума", - добавил он.

Телеканал отмечает, что обеспокоенность по поводу возраста Байдена на фоне его переизбрания продолжает расти, даже внутри его собственной партии. Недавний опрос Associated Press и NORC показал, что 69% демократов считают, что действующий президент США слишком стар, чтобы снова баллотироваться.