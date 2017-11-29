Американский сенатор предрек войну с Северной Кореей

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Если "ничего не изменится", США объявят войну КНДР. Как сообщает Report, об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм в эфире CNN.

По словам Грэма, если Северная Корея не прекратит запуски ракет, США будут вынуждены начать войну, чтобы остановить это.

"Если будет война с Северной Кореей, это произойдет потому, что Северная Корея навлекла ее на себя, и мы движемся к войне, пока что-то не изменится", - подчеркнул сенатор.

Грэм полагает, что война - не самый лучший выход из ситуации, но при этом нельзя позволить ким Чен Ыну нанести ракетный удар по материковой части Соединенных Штатов.

Накануне КНДР провела очередной запуск межконтинентальных баллистических ракет. По данным министерства обороны Японии, одна из ракет упала в 250 километрах от японской префектуры Аомори.

В сентябре ракета КНДР пролетела над японским островом Хоккайдо.