Американский сенатор предложил путь к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС

Сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что лучшим шансом к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта.

Лучшим шансом к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта.

Как передает Report со ссылкой на MSNBC, об этом заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.

По его мнению, сделка также поможет снизить напряженность между хуситами в Йемене, США и их союзниками в регионе.

"Я думаю, что сейчас есть только один путь к деэскалации. США должны энергично добиваться этого, и это очень важно - сделки по освобождению заложников, все еще удерживаемых ХАМАС", - сказал Кейн.

Сенатор отметил, что ключом к деэскалации на Ближнем Востоке является спасение заложников.