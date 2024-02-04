Американский сенатор предложил путь к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС

Лучшим шансом к деэскалации конфликта между Израилем и ХАМАС является освобождение оставшихся заложников, взятых в плен в начале конфликта.
Как передает Report со ссылкой на MSNBC, об этом заявил сенатор-демократ от штата Вирджиния Тим Кейн.
По его мнению, сделка также поможет снизить напряженность между хуситами в Йемене, США и их союзниками в регионе.
"Я думаю, что сейчас есть только один путь к деэскалации. США должны энергично добиваться этого, и это очень важно - сделки по освобождению заложников, все еще удерживаемых ХАМАС", - сказал Кейн.
Сенатор отметил, что ключом к деэскалации на Ближнем Востоке является спасение заложников.