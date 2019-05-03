Американский сенатор Майкл Беннет объявил о выдвижении в президенты

Сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет вступил в борьбу за президентскую номинацию от Демократической партии, объявив о начале предвыборной кампании, которая была отложена, пока он проходил лечение от рака простаты.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает "Голос Америки".

Беннет, в прошлом возглавлявший школьный округ Денвера и известный как политик умеренного толка, объявил о своем выдвижении в эфире канала CBS.

Сын бывшего посла США в Индии и выпускницы юридического факультета Йельского университета, которая работала в администрации Клинтона, Беннет некоторое время работал на бизнесмена-республиканца Фила Аншуца, однако, вернувшись в политику, перешел на сторону демократов. Он был главой аппарата мэра Денвера Джона Хикенлупера, который впоследствии стал губернатором Колорадо, а сейчас также баллотируется в президенты.

Беннет подчеркнул, что не хотел скрывать от общественности свою болезнь.

"Не хочу драматизировать, но, если бы болезнь вовремя не диагностировали, она могла бы меня убить. Этого не случится, потому что у меня есть страховка и достойное медицинское обслуживание. Стыдно, что самая богатая страна в мире до сих пор не разобралась, как обеспечить всеобщий доступ к здравоохранению," - рассказал он в интервью.