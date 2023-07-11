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Американский самолет "Судного дня" прилетел в Вильнюс перед началом саммита НАТО

Американский самолет "Судного дня" прилетел в Вильнюс перед началом саммита НАТО Американский самолет "Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО.
Другие страны
11 июля 2023 г. 11:05
Американский самолет Судного дня прилетел в Вильнюс перед началом саммита НАТО

Американский самолет "Судного дня" Boeing 747-E4B приземлился в Вильнюсе перед началом саммита НАТО.

Как передает Report, это следует из данных сервиса Flightradar24.

"Борт днем ранее вылетел из города Кэмп-Спрингс в штате Мэриленд (там расположена военная база) и приземлился в Вильнюсе рано утром во вторник", - отмечает Flightradar24.

Самолет Boeing E-4B ВМС США представляет собой модифицированную версию дальнемагистрального лайнера Boeing 747 и используется в качестве машины "Судного дня" - мобильного резервного командного пункта Пентагона на случай ядерной войны. Он готов к полету 24 часа в сутки семь дней в неделю.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın “Məhşər günü” təyyarəsi Vilnüsə eniş edib
Версия на английском языке US Doomsday plane arrives in Vilnius ahead of NATO summit

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