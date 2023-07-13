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Американский самолет Poseidon пересек Тайваньский пролив

Американский самолет Poseidon пересек Тайваньский пролив Американский морской патрульный самолет седьмого флота американских ВМС P-8A Poseidon в четверг пересек Тайваньский пролив.
Другие страны
13 июля 2023 г. 10:30
Американский самолет Poseidon пересек Тайваньский пролив

Американский морской патрульный самолет седьмого флота американских ВМС P-8A Poseidon в четверг пересек Тайваньский пролив.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба седьмого флота США, который базируется в Йокосуке (Япония).

"P-8A Poseidon ВМС США пересек Тайваньский пролив, следуя в международном воздушном пространстве, 13 июля", - указано в заявлении. Американская сторона утверждает, что действует сугубо "в соответствии с нормами международного права, отстаивая навигационные права и свободы всех народов". ВМС США считают, что этот шаг демонстрирует "приверженность Соединенных Штатов свободному и открытом Индо-Тихоокеанскому региону".

В феврале Китай осудил пролет американского самолета P-8A Poseidon над Тайваньским проливом. Как подчеркнула тогда китайская сторона, такие действия подрывают мир и стабильность в регионе.

Напряженность в регионе Тайваньского пролива серьезно обострилась после того, как 2-3 августа 2022 года на острове побывала Нэнси Пелоси, занимавшая тогда должность спикера Палаты представителей Конгресса США. Это третий по значимости пост в государственной иерархии Соединенных Штатов.

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