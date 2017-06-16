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    Американский посол в Турции был вызван в турецкий МИД

    До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований, — говорится в заявлении

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Американский посол в Турции Джон Басс был вызван в турецкий МИД, где ему заявили о несогласии в связи с выдачей властями США ордеров на арест охранников президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

    "Посол США в Анкаре был приглашен в МИД на встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Умитом Ялчином после того, как стало известно, что власти США выдали ордер на арест некоторых турецких граждан, в том числе сотрудников охраны нашего президента, в связи с инцидентом, произошедшим у резиденции турецкого посла в Вашингтоне 16 мая. До сведения посла было доведено, что это решение неправильное, необъективное и не имеет правовых оснований", — говорится в заявлении.

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