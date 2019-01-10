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    Американский миллиардер потратит 40 млн долларов для импичмента Трампа

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Американский миллиардер Том Стейер не будет баллотироваться на пост президента США, вместо этого он сфокусируется на том, чтобы подвести действующего президента США Дональда Трампа к импичменту. 

    Как сообщает Report, об этом пишет BuzzFeed News.

    "Я посвящу 100% своего времени, усилий и ресурсов одному делу: работе по импичменту Трампа и отстранению его от должности", - сказал Том Стейер журналистам.

    Т.Стейер пообещал, что выделит инвестиции в размере 40 млн долларов США на эти усилия. 

    Это не первый раз, когда американский миллиардер запускает политическую кампанию. Одни из первых усилий были начаты в 2017 году, когда он думал баллотироваться на пост губернатора в Калифорнии и в сенат США, но позже отказался от этой идеи.

    В 2017 году он фактически запустил кампанию по противодействию Трампу, оплатив телерекламу под названием Need to Impeach ("Необходимо объявить импичмент"). В ней он объяснял причины, по которым Трампа необходимо отстранить от должности.

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