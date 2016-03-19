​Американский лайнер спас 18 кубинцев-мигрантов

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Недалеко от берегов Флориды круизный лайнер спас 18 кубинцев, пытавшихся добраться до США, сообщила американская береговая охрана, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

За время 22-дневного плавания девять человек, находившихся с ними, погибли.

По сообщению береговой охраны, лайнер компании Royal Caribbean's Brilliance of the Seas подобрал 18 человек у острова Марко. У всех спасенных было зафиксировано сильное обезвоживание.

Все они будут доставлены в порт назначения круизного лайнера - на мексиканский остров Косумель.

Представитель береговой охраны Марк Гордон выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что подобные трагедии - не редкость, когда люди отправляются в морское путешествие на самодельных плавсредствах без аварийно-спасательного оборудования и средств навигации.

Береговая охрана также сообщила, что в пятницу на Кубу были отправлены 42 человека, которым отказано во въезде с США. Сообщается, что с конца 2014 года, когда дипломатические отношения между США и Кубой нормализовались, увеличилось число нелегальных мигрантов с острова, пытающихся добраться до американского берега.