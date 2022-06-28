Американский круизный лайнер столкнулся с айсбергом на Аляске

Судно, принадлежащее американской компании Norwegian Cruise Line, получило повреждение после столкновения с айсбергом и было вынуждено идти в порт города Джуно, расположенного на Аляске.
Как передает Report со ссылкой на New York Post, столкновение с небольшим айсбергом (гроулером) произошло из-за густого тумана.
В компании уточнили, что судно осталось на плаву, но все равно было вынуждено вернуться в порт для оценки повреждений.
По словам пассажиров, компания пообещала выплатить компенсацию туристам.