​Американский круизный лайнер прервал плавание из-за отравления 97 человек

Баку. 3 Май. REPORT.AZ/ Неизвестная кишечная инфекция сразила 92 пассажиров и пятерых членов экипажа круизного судна Disney Wonder во время плавания к Багамским островам. Капитану судна пришлось прекратить путешествие и вернуться в порт города Майами (штат Флорида).

Как передает Report, об этом сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний США со штаб-квартирой в Атланте (штат Джорджия).

На борту Disney Wonder к Багамам в минувшую среду отправились около 2,7 тыс. пассажиров и почти 1 тыс. членов экипажа. В целях недопущения распространения инфекции были приняты необходимые меры. Первым делом больных изолировали в каютах, поместив под карантин. Все поручни на огромном корабле регулярно обрабатывались дезинфицирующим раствором. Особое внимание было уделено соблюдению санитарных норм в пунктах общественного питания.

Disney Wonder бросило якорь в Майами минувшей ночью. Больные, у которых наблюдалась сильная рвота, госпитализированы.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в последний раз массовая вспышка заболевания на таких судах была зарегистрирована в 2002 году.