Американский конгрессмен назвал позорной позицию Макрона во время его визита в Китай

Председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США Майк Роджерс назвал позорными действия президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе его недавнего визита в Китай.

Председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США Майк Роджерс назвал позорными действия президента Франции Эмманюэля Макрона в ходе его недавнего визита в Китай.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Франция не выполнила минимальных требований НАТО по расходам и находится на самом последнем месте среди стран, предоставляющих военную помощь Украине.

А недавнее выступление президента Макрона с преклонением колен перед [председателем КНР] Си Цзиньпином было позорным", — сказал он на слушаниях в комитете.

Роджерс также выразил недовольство позицией Берлина. "Некоторые государства, такие как Польша, Румыния, Финляндия и страны Балтии активизируют силы, чтобы встретить угрозу. Другие, нет. Пробуждение Германии, которого многие ждали, до сих пор не наступило", — считает конгрессмен.

По его мнению, США следует направлять свои ВС в Европе "дальше на восток", в страны, которые достаточно инвестируют в свою собственную безопасность - Польшу, Румынию, страны Балтии, поскольку именно там американские вооруженные силы "будут наиболее полезны и будут иметь серьезное значение в вопросе сдерживания".