Американский институт: Пашинян наносит удар по российско-армянским отношениям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар по российско-армянским отношениям.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян наносит удар по российско-армянским отношениям.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье американского Института изучения войны.

Отмечается, что Пашинян и его команда друг за другом заявили об отказе от участия в мероприятиях ОДКБ: "После этого Ереван фактически приостановил свое участие в ОДКБ. Об этом Пашинян рассказал в интервью французскому каналу France 24. А официальная Москва раскритиковала Ереван за эту позицию".

Напомним, что 22 февраля Никол Пашинян в интервью France 24 объявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. МИД России в заявлении от 23 февраля потребовал от премьера Армении разъяснений по данной позиции.