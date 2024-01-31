Американский грузовой корабль Cygnus впервые отправился к МКС с помощью ракеты Falcon-9

Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС), это первый запуск компании в этом году, а также первый, в котором компания использует ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX, а не ракету

Американский грузовой корабль Cygnus компании Northrop Grumman стартовал к Международной космической станции (МКС), это первый запуск компании в этом году, а также первый, в котором компания использует ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX, а не ракету Antares.

Как передает Report , трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида состоялся в 12:07 по местному времени. Стыковка корабля с орбитальной станцией в рамках 20-й миссии по доставке грузов на МКС по контракту с NASA намечена на 1 февраля. Корабль доставит на МКС порядка 3,8 тонн полезных грузов и оборудования для экспериментов, в том числе 3D-принтер и робота для проведения хирургических операций.