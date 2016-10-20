Американский генерал заявил, что лидеры ИГ покидают Мосул

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Лидеры экстремисткой организации «Исламское государство» покидают город Мосул, который штурмует иракская армия.

Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, такое заявление сделал американский генерал Гэри Волески, который командует коалицией по борьбе с ИГ, возглавляемой США.

По словам Волески, наблюдаются и признаки того, что боевики в принципе отступают из города. Однако он не уточнил, сколько именно людей покинули город и в каком направлении.

По его словам, иностранные сторонники ИГ останутся в Мосуле, так как им сложнее сбежать, чем иракским исламистам. Поэтому за Мосул все равно придется сражаться.