Американский генерал: в Мосуле остаются до пяти тысяч боевиков ИГИЛ

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ От трех до пяти тысяч боевиков террористической группировки ИГИЛ все еще остаются в иракском Мосуле, а всего в результате продолжающегося штурма города были убиты или серьезно ранены порядка двух тысяч экстремистов.

Как передает Report, об этом в воскресенье сообщил командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал Стивен Таунсенд, общаясь с журналистами на аэродроме Кьейра на западе Ирака.

Таунсенд отметил, что освобождение Мосула будет продвигаться нелегко, так как это очень плотно застроенная территория, и "любая армия, включая американскую, столкнулась бы там со сложностями".