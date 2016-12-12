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    Американский генерал: в Мосуле остаются до пяти тысяч боевиков ИГИЛ

    В результате штурма города были убиты или серьезно ранены порядка двух тысяч экстремистов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ От трех до пяти тысяч боевиков террористической группировки ИГИЛ все еще остаются в иракском Мосуле, а всего в результате продолжающегося штурма города были убиты или серьезно ранены порядка двух тысяч экстремистов.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщил командующий международной операцией против ИГИЛ в Ираке и Сирии американский генерал Стивен Таунсенд, общаясь с журналистами на аэродроме Кьейра на западе Ирака.

    Таунсенд отметил, что освобождение Мосула будет продвигаться нелегко, так как это очень плотно застроенная территория, и "любая армия, включая американскую, столкнулась бы там со сложностями".

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