Американский генерал: Тот факт, что США не закончили в Афганистане военную кампанию - полный позор

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин назвал "полным позором" американскую военную кампанию в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом генерал заявил в интервью Fox News.

"Мы в этой войне уже шестнадцать лет, и тот факт, что мы еще не закончили эту благоприятно складывающуюся для нас кампанию — полный позор", - сказал он.

Джек Кин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах Пентагона увеличить контингент сил в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих. По словам генерала, этот шаг полезен, но не изменит расстановку сил в пользу США: "Для победы в региональном противостоянии Пентагону необходимо увеличить количество военных примерно на 10-20 тыс. человек", - добавил он.

Сейчас в Афганистане находится около 8,4 тыс. военных.