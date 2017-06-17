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    Американский генерал: Тот факт, что США не закончили в Афганистане военную кампанию - полный позор

    Джек Кин: Для победы в региональном противостоянии Пентагону необходимо увеличить количество военных примерно на 20 тыс. человек

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Бывший заместитель начальника штаба армии США, генерал Джек Кин назвал "полным позором" американскую военную кампанию в Афганистане.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом генерал заявил в интервью Fox News.

    "Мы в этой войне уже шестнадцать лет, и тот факт, что мы еще не закончили эту благоприятно складывающуюся для нас кампанию — полный позор", - сказал он. 

    Джек Кин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о планах Пентагона увеличить контингент сил в Афганистане на четыре тысячи военнослужащих. По словам генерала, этот шаг полезен, но не изменит расстановку сил в пользу США: "Для победы в региональном противостоянии Пентагону необходимо увеличить количество военных примерно на 10-20 тыс. человек", - добавил он.

    Сейчас в Афганистане находится около 8,4 тыс. военных.

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