Американский генерал: Страны НАТО нуждаются в создании "военного шенгена"

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Масштабные учения НАТО Anakonda, состоявшиеся в Польше, показали необходимость создания "военной Шенгенской зоны" для свободного перемещения войск внутри альянса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в ходе церемонии завершения маневров.

"Нам нужна военная Шенгенская зона, чтобы войска альянса могли перемещаться в рамках НАТО в темпе нарастающих угроз", - сказал он, подчеркнув, что военным из разных стран нужно и дальше продолжать работать над улучшением взаимодействия и расширением возможностей для перемещения войск.

"Мы подумаем о том, чтобы в будущем году провести учения в другом регионе НАТО, возможно в районе Черного моря или на юге альянса", - отметил Ходжес.