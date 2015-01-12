​Американский генерал сомневается в том, что "Аль Каида" имела отношение к теракту в Париже

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Американский генерал ставит под сомнение тот факт, что "Аль Каида" имела отношение к террористическому акту в редакции сатирического журнала "Charlie Hebdo" в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на издание "The Hill", об этом заявил в телеинтервью председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Демпси. "То, что один из них учился в школе и имеет родственные связи в Йемене, свидетельствует о том, что он действительно получил подготовку в этой стране. По нашему мнению, он не является одним из лидеров "Аль Каиды" и я не думаю, что такая связь была установлена", - сказал генерал.

Напомним что, в интервью "CNN" генеральный прокурор США Эрик Холдер сказал о том, что его страна не обладает достоверной информацией о том, кто взял на себя ответственность за теракт в Париже.

Напомним что, ранее группировка "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове заявила о своей причастности к террористическому нападению на "Charlie Hebdo".