СМИ: Американский генерал прибыл в Колумбию на фоне кризиса в соседней Венесуэле

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Генерал-майор Марк Стаммер, командующий Сухопутными войсками США в Южной Америке при Южном командовании ВС США, прилетел в Колумбию на фоне политического кризиса в соседней Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил венесуэльский портал Tenemos Noticias.

Согласно информации, американский генерал намерен обсудить с руководством вооруженных сил и правоохранительных органов Колумбии "вопросы укрепления сотрудничества двух стран, в частности меры противодействия угрозам в регионе".

Отметим, что визит М.Стаммера совпал с публикацией в интернете фотографии блокнота помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на брифинге в Вашингтоне, посвященном ситуации в Венесуэле. На странице видна надпись "5 тыс. военнослужащих в Колумбию".