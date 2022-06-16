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Американский генерал оценил профессиональность ВСУ

Американский генерал оценил профессиональность ВСУ Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли высоко оценил уровень овладения украинскими артиллеристами западного оружия, а также применение этих навыков в бою против подавляющей силы противника.
Другие страны
16 июня 2022 г. 07:55
Американский генерал оценил профессиональность ВСУ

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли высоко оценил уровень овладения украинскими артиллеристами западного оружия, а также применение этих навыков в бою против подавляющей силы противника.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Милли сказал на пресс-конференции по итогам третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе.

"Я скажу так: украинская артиллерия, навыки украинских артиллерийских подразделений являются очень-очень хорошими", - подчеркнул Милли.

Он отметил, что ВСУ добились серьезного эффекта на поле боя с использованием гаубиц M777, которые дали США вместе с союзниками. "И мы ожидаем, что они так же овладеют системами HIMARS", - сказал генерал.

По его словам, армия РФ хоть и имеет существенное преимущество в количестве артиллерийских систем, просто наносит массированные удары по мирным городам. "Россияне прибегают к хаотичному огню, который не всегда достигает эффекта в военном плане", - указал Милли.

Американский генерал выразил убеждение, что ВСУ используют артиллерию намного профессиональнее: "Украинцы ведут бои очень эффективным способом - как насчет применения тактики, так и ведения огня, а также маневров".

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