Американский генерал: Цели США должны включать "деимпериализацию" России

Военные цели Соединенных Штатов Америки включать "деимпериализацию" России.

Как сообщает Report, такое мнение в Twitter высказал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Ираке и Афганистане Бен Ходжес.

"Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать "деимпериализацию" России. Мне кажется, что мы наблюдаем начало конца Российской Федерации, как она выглядит сегодня. К этому нужно быть готовым... Мы не были готовы к концу СССР", - написал он.