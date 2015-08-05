​Американский генерал: Афганские ВС теряют 4 тысяч солдат в месяц

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Афганские вооруженные силы (ВС) теряют около 4 тыс. бойцов каждый месяц, причем большинство из них пополняет ряды дезертиров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил командующий Международными силами по содействию безопасности в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл, выступая в вашингтонском Институте Брукингса.

"Они (ВС Афганистана) теряют порядка 4 тыс (бойцов) в месяц, - отметил он. - И многие могут подумать, что большая часть этих потерь связана с жертвами в ходе столкновений. Но это не тот случай. Самая распространенная причина - люди уходят в самовольную отлучку".

Среди них, по словам генерала, встречаются и бойцы, которых тренировали американские инструкторы. Одной из причин такого поведения военнослужащих он назвал затянувшиеся боевые действия. "Все потому, что у вас молодые солдаты и полицейские ведут боевые действия в (афганской провинции) Гильменде в течение двух или трех лет без перерыва. Они, возможно, даже не получают продуктов питания, которых заслуживают. Когда вы воюете все время, когда вам необходимо сделать перерыв, и у вас нет другого выхода, вы отправляетесь домой и не возвращаетесь", - заключил он.

По данным генерала, около 80% сотрудников афганских сил безопасности дежурят на КПП.

Комментируя ситуацию с уровнем экстремизма в стране, Кэмпбелл допустил, что движение "Талибан" "может свергнуть афганское правительство".