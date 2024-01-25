Американский эсминец сбил две ракеты хуситов

Американский эсминец Gravely сбил две ракеты, выпущенные хуситами по судну, следовавшему через Аденский залив.

Американский эсминец Gravely сбил две ракеты, выпущенные хуситами по судну, следовавшему через Аденский залив.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В CENTCOM уточнили, что хуситы выпустили три противокорабельные ракеты с подконтрольной им территории Йемена в направлении контейнеровоза Maersk Detroit, который следовал под американским флагом через Аденский залив.

Две ракеты были уничтожены эсминцем Gravely, а одна упала в морские воды. Судно и экипаж не пострадали.