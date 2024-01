Американский эсминец сбил БПЛА хуситов над Красным морем

Американский эсминец сбил беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Йемена.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

CENTCOM отметил, что дрон был запущен йеменскими мятежниками-хуситами.

Летательный аппарат был сбит в целях самообороны эсминцем Laboon в международных водах в южной части Красного моря.