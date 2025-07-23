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Американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе

Американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение.
Другие страны
23 июля 2025 г. 16:27
Американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе

Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что эсминец DDG Fitzgerald намеревался приблизиться к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе. После этого для предупреждения американских военных в воздух поднялся иранский вертолет, однако эсминец США пригрозил поразить вертолет.

"В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО, таким образом было сделано категорическое предупреждение, что вертолет находится под полной защитой систем обороны и американский эсминец должен поменять маршрут своего движения на юг", — говорится в сообщении агентства.

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