Американский эсминец приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе

Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение.

Эсминец США приблизился к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе, военные Ирана сделали предупреждение.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что эсминец DDG Fitzgerald намеревался приблизиться к подконтрольным Ирану водам в Оманском заливе. После этого для предупреждения американских военных в воздух поднялся иранский вертолет, однако эсминец США пригрозил поразить вертолет.

"В ответ на повторную угрозу от американского эсминца была приведена в действие система ПВО, таким образом было сделано категорическое предупреждение, что вертолет находится под полной защитой систем обороны и американский эсминец должен поменять маршрут своего движения на юг", — говорится в сообщении агентства.