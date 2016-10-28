Американский эксперт: В случае победы Хиллари Клинтон продолжит политику Обамы в вопросах обороны и внешней политики

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В случае победы на предстоящих президентских выборах в США Хиллари Клинтон она продолжит политику действующего президента США Барака Обамы в вопросах обороны и внешней политики, а также будет жестче в отношениях с Россией.

Как сообщает Report, об этом заявил американский эксперт Джеймс Тёрбер в рамках дебатов "Взгляд на выборы в США 2016-го года: график, кандидаты, вопросы, избиратели и поляризация" в Американском центре при Азербайджанском университете языков.

Эксперт назвал предстоящие выборы историческими и отметил, что исключает победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

"Х.Клинтон дважды была в Азербайджане и она понимает вопросы региона Южного Кавказа. Она не как Трамп, который в один день говорит одно, в другой день же другое",- отметил он.

Эксперт затем рассказал собравшимся о процессе выдвижения кандидатов на президентских выборах. Он добавил, что предвыборная кампания в США длилась 597 дней и стоила 8 млрд. долларов.

Говоря о предвыборных настроениях среди населения США, Дж.Тёрбер отметил, что согласно опросу перед выборами 34% населения определили себя демократами, 27% - республиканцами, 38% - независимыми: "Хиллари Клинтон делает многое для работы с независимым электоратом. Трамп же оскорбляет цветное население Америки, женщин, мусульман. Америка - это страна эмигрантов. Поэтому можно сказать, что Трамп уже проиграл выборы, так как Х.Клинтон опережает Д.Трампа по предварительным показателям".

Затем эксперт рассказал о работе Коллегии выборщиков, отметив, что на выборах в США не всегда все решает электорат. В этом плане он отметил, что кандидаты зачастую все свои силы бросают на те штаты, которые играют важную роль в избрании главы Белого дома.

В свою очередь, эксперт Клаудиа Тёрбер заявила, что впервые в Америке может появиться первый президент-женщина, однако США все еще находятся далеко позади многих стран мира по участию женщин на высоких постах: "В Конгрессе заседают всего лишь 19% женщин. Поэтому эти выборы - это исторический момент, когда у нас впервые женщина может занять самый высокий пост в стране".