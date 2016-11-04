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    Американский эксперт: Украина и Молдова должны стать членами ЕС в долгосрочной перспективе

    Программа Восточное партнерство жива, однако она уже не та, что была раньше

    Вашингтон. 4 ноября. REPORT.AZ/ "Основным вызовом для Европы является то, что она сталкивается сразу с целым рядом проблем. И одной из основных является кризис мигрантов".

    Как сообщает командированный в Вашингтон корреспондент Report, об этом заявила директор программы по трансатлантическим отношениям аналитического центра "Атлантический совет" Фрэнсис Барвелл (Frances Burwell).

    "Стабильность, которую мы ранее воспринимали как данность, больше не является таковой", - подчеркнула эксперт.

    Комментируя вопрос о перспективах программы ЕС "Восточное патрнерство", Ф.Барвелл заявила, что "программа жива, однако она уже не такая, как была раньше".

    Она отметила, что Молдова, Украина и Грузия выделяются из остального ряда стран-членов этой программы.

    "Я думаю, что Молдова и Украина должны быть членами ЕС в долгосрочной перспективе, Грузия же в свою очередь столкнется с проблемами в этом плане из-за своего географического расположения. В краткосрочной же перспективе, нам необходимо думать, как выстроить более теcные связи с этими странами", - заявила Ф.Барвелл. 

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