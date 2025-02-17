Американский эксперт: США могут надавить на Украину для компромисса с РФ

США могут сократить военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическим уступкам.

США могут сократить военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическим уступкам в рамках переговоров с РФ.

Как сообщает Report, об этом заявила американский журналист, аналитик по вопросам безопасности и юрист Ирина Цукерман.

Эксперт отметила, что рассматриваются различные варианты:

"Они могут выбрать вариант демилитаризации или замороженного конфликта, который ограничит боевые действия, но оставит вопрос спорных территорий в подвешенном состоянии. В этом случае Вашингтон может сократить военную помощь и оказать давление на Киев для дипломатических компромиссов".

Она подчеркнула, что при снижении поддержки Украина столкнется с нехваткой артиллерии, ПВО и дальнобойного оружия.

Цукерман также указала, что усиление экономических разногласий между США и ЕС может содействовать повышению оборонной самостоятельности Европы. В этом случае Франция и Германия будут искать альтернативные оборонные решения без участия Вашингтона.

По ее словам, риск расширения российско-украинской войны зависит от нескольких факторов:

"Это разногласия внутри Запада, участие НАТО, стратегии России и возможные провокации в других регионах. Если Москва посчитает, что линии снабжения НАТО в Польше, Румынии или странах Балтии существенно влияют на войну, возможны скрытые или прямые удары".

Она также допустила, что Россия может нанести ограниченные удары по военным конвоям вблизи границ Польши и Румынии.

"Москва не станет открывать второй фронт через Беларусь или усиливать давление на НАТО, пока не оценит готовность США к эскалации. Реализация таких сценариев может занять несколько месяцев, но в нынешних условиях Россия вряд ли сможет вести войну на нескольких фронтах".