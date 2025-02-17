О нас

Американский эксперт: США могут надавить на Украину для компромисса с РФ

Американский эксперт: США могут надавить на Украину для компромисса с РФ США могут сократить военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическим уступкам.
Другие страны
17 февраля 2025 г. 14:00
Американский эксперт: США могут надавить на Украину для компромисса с РФ

США могут сократить военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть ее к дипломатическим уступкам в рамках переговоров с РФ.

Как сообщает Report, об этом заявила американский журналист, аналитик по вопросам безопасности и юрист Ирина Цукерман.

Эксперт отметила, что рассматриваются различные варианты:

"Они могут выбрать вариант демилитаризации или замороженного конфликта, который ограничит боевые действия, но оставит вопрос спорных территорий в подвешенном состоянии. В этом случае Вашингтон может сократить военную помощь и оказать давление на Киев для дипломатических компромиссов".

Она подчеркнула, что при снижении поддержки Украина столкнется с нехваткой артиллерии, ПВО и дальнобойного оружия.

Цукерман также указала, что усиление экономических разногласий между США и ЕС может содействовать повышению оборонной самостоятельности Европы. В этом случае Франция и Германия будут искать альтернативные оборонные решения без участия Вашингтона.

По ее словам, риск расширения российско-украинской войны зависит от нескольких факторов:

"Это разногласия внутри Запада, участие НАТО, стратегии России и возможные провокации в других регионах. Если Москва посчитает, что линии снабжения НАТО в Польше, Румынии или странах Балтии существенно влияют на войну, возможны скрытые или прямые удары".

Она также допустила, что Россия может нанести ограниченные удары по военным конвоям вблизи границ Польши и Румынии.

"Москва не станет открывать второй фронт через Беларусь или усиливать давление на НАТО, пока не оценит готовность США к эскалации. Реализация таких сценариев может занять несколько месяцев, но в нынешних условиях Россия вряд ли сможет вести войну на нескольких фронтах".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке American expert: US may pressure Ukraine to make diplomatic compromises
Версия на азербайджанском языке Amerikalı ekspert: ABŞ Ukraynaya diplomatik kompromislərə getmək üçün təzyiq göstərə bilər

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi