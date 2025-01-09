О нас

Американский дипломат прибыл в Турцию на переговоры по Сирии

Американский дипломат прибыл в Турцию на переговоры по Сирии И. о. замгоссекретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Анкару с двухдневным визитом для обсуждения проблем в Сирии после падения режима президента Башара Асада. В частности обсуждается присутствие на севере Сирии боевиков рабочей партии кур
Другие страны
9 января 2025 г. 19:24
Американский дипломат прибыл в Турцию на переговоры по Сирии

И.о. замгоссекретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Анкару с двухдневным визитом для обсуждения ситуации в Сирии после падения режима президента Башара Асада, одной из тем обсуждений является присутствие на севере Сирии боевиков террористической организации YPG (сирийская ячейка РКК - ред.).

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

Визит проходит в тот момент, когда в Анкаре ужесточили риторику против РКК/YPG.

Источники издания в Минобороны Турции заявили, что турецкие военные готовы к продолжению боевых операций на территории сопредельных стран; намерены помешать РКК дестабилизировать регион, используя в своих интересах такие объекты важной инфраструктуры, как ГЭС "Тишрин". Также в Минобороны добавили, что развитие обстановки в регионе затрагивает границы Турции и безопасность Сирии, и РКК/YPG нужно сложить оружие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ diplomatı Suriyadakı vəziyyəti müzakirə etmək üçün Türkiyədədir

Другие новости из категории

Эрдоган: Санкции против Сирии должны быть сняты
Эрдоган: Санкции против Сирии должны быть сняты
9 января 2025 г. 19:51
Страны НАТО продолжат поставки танков в Украину
Страны НАТО продолжат поставки танков в Украину
9 января 2025 г. 19:39
ФРГ поставит в Украину почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T
ФРГ поставит в Украину почти 50 управляемых ракет для систем ПВО IRIS-T
9 января 2025 г. 19:07
Китай вышел на второе место в мире по запасам лития
Китай вышел на второе место в мире по запасам лития
9 января 2025 г. 18:06
Во Франции подали жалобу на соцсеть Х
Во Франции подали жалобу на соцсеть "Х"
9 января 2025 г. 17:56
Нетаньяху решил не ехать на инаугурацию Трампа
Нетаньяху решил не ехать на инаугурацию Трампа
9 января 2025 г. 17:28
Во Франции из-за непогоды погибли два человека
Во Франции из-за непогоды погибли два человека
9 января 2025 г. 16:59
Украина получит 30 тыс. новых БПЛА от Великобритании и союзников
Украина получит 30 тыс. новых БПЛА от Великобритании и союзников
9 января 2025 г. 16:55
Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Си Цзиньпином
Путин сообщил о предстоящем телефонном разговоре с Си Цзиньпином
9 января 2025 г. 16:54
По итогам второго тура голосования Джозеф Аун стал президентом Ливана
По итогам второго тура голосования Джозеф Аун стал президентом Ливана
9 января 2025 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi