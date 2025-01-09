Американский дипломат прибыл в Турцию на переговоры по Сирии

И. о. замгоссекретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Анкару с двухдневным визитом для обсуждения проблем в Сирии после падения режима президента Башара Асада. В частности обсуждается присутствие на севере Сирии боевиков рабочей партии кур

И.о. замгоссекретаря США по политическим вопросам Джон Басс прибыл в Анкару с двухдневным визитом для обсуждения ситуации в Сирии после падения режима президента Башара Асада, одной из тем обсуждений является присутствие на севере Сирии боевиков террористической организации YPG (сирийская ячейка РКК - ред.).

Как передает Report, об этом пишет газета Hürriyet.

Визит проходит в тот момент, когда в Анкаре ужесточили риторику против РКК/YPG.

Источники издания в Минобороны Турции заявили, что турецкие военные готовы к продолжению боевых операций на территории сопредельных стран; намерены помешать РКК дестабилизировать регион, используя в своих интересах такие объекты важной инфраструктуры, как ГЭС "Тишрин". Также в Минобороны добавили, что развитие обстановки в регионе затрагивает границы Турции и безопасность Сирии, и РКК/YPG нужно сложить оружие.