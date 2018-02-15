Американский дипломат купил себе в Эстонии старые "Жигули"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок приобрел для личного пользования автомобиль "ВАЗ 2106" 1987 года выпуска.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Брок отмечает, что приобрел "Жигули", который стал его первым личным автомобилем, чтобы отпраздновать свое тридцатилетие. Чтобы управлять "Жигулями", американцу пришлось научиться пользоваться ручной коробкой передач.