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    Американский десантный корабль вошел в Черное море

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Американский быстроходный десантный корабль Carson City вошел в Черное море.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба шестого флота ВМС США.

    Корабль прошел пролив Босфор в среду, направляясь в Черное Море для осуществления текущих операций по перевозке военнослужащих и техники в регионе.

    "Команда Carson City и я с радостью проходим через Дарданеллы и Босфор в Черное море. Командование морских перевозок, в особенности быстроходные десантные корабли и их экипажи способны многим помочь как вооруженным силам США, так и их партнерам", — отметил командир корабля Джонатан Кеффер.

    Carson City — один из девяти быстроходных десантных кораблей типа Spearhead. Его длина составляет более 100 метров, а скорость — 43 узла, он способен перевозить до 312 бойцов и, кроме того, оснащен вертолетной площадкой.

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