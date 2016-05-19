​Американский бомбардировщик упал на базе США на острове Гуам

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ На базе ВВС США в Тихом океане разбился бомбардировщик В-52, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Военный самолет упал вскоре после взлета с базы "Андерсен" на острове Гуам. На борту находились семь членов экипажа, никто из них не пострадал, сообщают американские ВВС.

В-52 упал и загорелся. Столб дыма над аэродромом виден за несколько сотен метров.

Бомбардировщик был направлен на базу из Северной Дакоты и находился там в рамках постоянного военного присутствия США в тихоокеанском регионе.

В-52 находятся на службе ВВС США уже 60 лет. Они использовались для доставки бомб к целям назначения во многих войнах, в том числе во Вьетнаме и Афганистане.