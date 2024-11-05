Американский бомбардировщик провел тренировочный полет над Финляндией

Дальний тяжелый бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress пролетел в воздушном пространстве Финляндии.

Дальний тяжелый бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress пролетел в воздушном пространстве Финляндии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Силы обороны Финляндии.

"Американский бомбардировщик B-52 Stratofortress совершил полет в воздушном пространстве Финляндии во вторник, 5 ноября, - говорится в сообщении. - Самолет летел из Норвегии в Финляндию. Финские истребители провели совместные учения с американскими самолетами. Сотрудничество повышает оперативную совместимость между союзниками, укрепляя общее сдерживание и оборону".

Впервые в 2024 году эти самолеты провели тренировочный полет в Финляндии 21 июля.