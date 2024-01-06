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Американский авианосец покинул Средиземное море

Американский авианосец покинул Средиземное море Авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем USS Gerald R. Ford покинула Средиземное море после проведения там операций с июня 2023 года.
Другие страны
6 января 2024 г. 13:37
Американский авианосец покинул Средиземное море

Авианосная ударная группа во главе с американским авианосцем USS Gerald R. Ford покинула Средиземное море после проведения там операций с июня 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении 6-го флота США.

Шеф Пентагона Ллойд Остин несколько раз, а том числе в середине января, продлевал дислоцирование авианосной ударной группы в восточной части Средиземного моря с связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Изначально USS Gerald R. Ford должен был сменить авианосец USS Dwight D. Eisenhower, но 17 октября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о решении держать на Ближнем Востоке оба корабля.

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