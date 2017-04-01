Американский армянин, подстроивший свою смерть, осужден на 29 месяцев

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Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Суд в Лос Аджелосе вынес приговор калифорнийскому доктору Тиграну Саваджяну, который подстроил свою собственную смерть и скрывался от правосудия на протяжении десяти лет.

Как передает Report, об этом сoобщает «Los Angeles Times».

По данным, Саваджян приговорен к 29 месяцам заключения, и 1 году испытательного срока.

Армянский иммигрант был обвинен в мошенничестве с программой медицинского страхования «Medi-Cal», в результате чего ему удалось обмануть государство на миллионы долларов.

Саваджян открыл свою клинику в Южной Калифорнии после окончания обучения в Нью-Йорке. В 2002 году он сбежал в Россию, после того как прокуроры уговорили его сотрудничать в расследовании по его делу, а также делам десятка его сообщников. По мнению следователей, у Саваджяна и других врачей были тесные связи с российскими и армянскими криминальными авторитетами.

В 2002 году следователи представили ему доказательства участия в мошеннической схеме и дали ему выбор: получить 10 лет тюрьмы или же сотрудничать со следствием, надев скрытый микрофон и получить меньший срок. Саваджян согласился на сделку, но заявил, что ему необходимо сначала навестить больную мать в России. Лишь в конце октября властям сообщили о том, что Саваджян скончался от воспаления легких. Посольство США в России отправило свидетельство о смерти. Через 10 лет обвинения против него были сняты, его имущество было передано кредитором, а его жена и дети продолжали жить, как и прежде.

Однако, власти были в шоке, узнав, что в России он заплатил 200 долларов в московском морге за поддельное свидетельство о смерти.