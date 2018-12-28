Голливуд назвал самых переоцененных звезд в уходящем году

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Американский актер Мэтью Макконахи занял первое место в рейтинге самых переоцененных знаменитостей Голливуда в 2018 году, пишет Forbes.

Как передает Report, в этом году за каждый доллар своего гонорара Макконахи принес продюсерам всего $1,1.

Подобный результат во многом связан с тем, что актер получил внушительный гонорар за роль в фильме «Темная башня», который провалился в прокате.

На второе место аналитики журнала поставили Кристиана Бейла. Каждый доллар его гонорара за фильм «Власть» окупился только на 50 центов.

Третьим стал Мэтт Деймон, за каждый доллар в «Дэдпуле-2» он принес создателям картины $3,7.

В антирейтинг также вошли Мелисса Маккарти с показателем в $4,9 и Риз Уизерспун ($5,2).

В то же время самыми окупаемыми, по данным Forbes, в этом году стали актеры из «Мстителей» Марк Руффало и Джереми Реннер (каждый заплаченный им доллар принес $82,7и $80,2).